Источник материала: БелаПАН

Минск, 10 сентября. Вечером 10 сентября нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вновь посетили послы стран Евросоюза.

"После вчерашнего спонтанного визита солидарности мы вернулись в гостеприимный дом нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в почти полном составе, — отмечается в сообщении представительства ЕС в Беларуси. — Мы, послы Европейского союза, Австрии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Франции, Германии, Италии, Латвии, Литвы и Румынии, а также временные поверенные в делах Нидерландов, Польши, Словацкой Республики, Швеции и руководитель минского офиса посольства Финляндии, восхищаемся мужеством и настойчивостью госпожи Алексиевич и всех членов Координационного совета Беларуси и других гражданских инициатив в требовании того, чтобы в Беларуси господствовало верховенство права, в защите достоинства своего народа, а также суверенитета и независимости своей страны".

Накануне писательницу посетили послы Австрии и Румынии, а также дипломатические сотрудники посольства Швеции и представительства ЕС в Беларуси. Визиты начались после того, как неизвестные начали звонить в ее квартиру. Алексиевич — единственная из семи членов президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, кто не подвергся задержанию или принудительно не выехал из страны.

За границей сейчас находятся Ольга Ковалькова и Павел Латушко, под стражей — Мария Колесникова, Максим Знак, Сергей Дылевский и Лилия Власова.

Александр Лукашенко ранее заявил, что ему не о чем говорить с Координационным советом. Такой же позиции придерживается и Кремль.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Светлану Алексиевич вновь посетили послы стран ЕС Минск, 10 сентября. Вечером 10 сентября нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вновь посетили послы стран Евросоюза. "После вчерашнего спонтанного...

БелаПАН.