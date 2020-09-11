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Алексиевич призвала ООН направить в Беларусь мониторинговую миссию

11.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Нобелевский лауреат и член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич обратилась в ООН с призывом направить в страну мониторинговую миссию, об этом говорится в статье газеты Le Monde.

Речь об обращении в ООН идет в статье Светланы Алексиевич, которую она написала в соавторстве с главой Белорусской ассоциации журналистов Андреем Бастунцом и генеральным секретарем международной организации "Репортеры без границ" (RSF) Кристофом Делуар.

© Photo : Facebook / Dzmitry Semchanka
Задержан бывший корреспондент ОНТ Дмитрий Семченко

"Мы призываем Генеральную Ассамблею ООН отправить мониторинговую миссию, чтобы засвидетельствовать репрессии в отношении журналистов", - говорится в материале.

Кроме того, Алексиевич и ее соавторы обратились к ОБСЕ с просьбой сделать свободу печати одной из приоритетных тем в рамках предложения о посредничестве в урегулировании кризиса в Беларуси.

Напомним, что в данный момент Светлана Алексиевич является единственным действующим членом президиума Координационного совета оппозиции, который находится в Беларуси и на свободе. Остальные либо покинули страну, либо находятся под следствием.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

 
Теги: Минск
 
 
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В данный момент Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич является единственным членом президиума Координационного совета оппозиции, находящимся в Беларуси и на...
 
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