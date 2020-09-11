|
Сейм Литвы назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси
11.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Сейм Литвы накануне принял резолюцию, в которой признал экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую избранным лидером республики, документ размещен на официальном сайте парламента.
"В ответ на недавние события в соседней Беларуси сейм призвал международное сообщество поддержать требование избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее инициативе, как единственных законных представителей белорусского народа о новых, прозрачных и демократических парламентских выборах", - говорится в тексте резолюции.
Кроме того, создатели документа предлагают расценивать действия действующего президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". Сейм Литвы также высказал мнение, что подписание новых международных договоров с Россией ограничивают суверенитет белорусского народа.
Авторы резолюции призвали Россию не вмешиваться во внутренние и внешние дела Беларуси. В случае, если будет замечена попытка ограничить суверенитет республики, литовцы грозят новыми санкциями в отношении России и нынешних белорусских властей.
© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
К слову, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Польше, в пятницу празднует свой день рождения. Политику исполнилось 38 лет.
Массовые
В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Напомним, что Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Она заявила, что намерена вернуться в Беларусь, однако сделает это тогда, когда "почувствует себя в безопасности". По ее инициативе был
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Литовский парламент также признал Координационный совет оппозиции законным представителем белорусского народа.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)