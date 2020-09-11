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Сейм Литвы назвал Тихановскую избранным лидером Беларуси

11.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Сейм Литвы накануне принял резолюцию, в которой признал экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую избранным лидером республики, документ размещен на официальном сайте парламента.

"В ответ на недавние события в соседней Беларуси сейм призвал международное сообщество поддержать требование избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее инициативе, как единственных законных представителей белорусского народа о новых, прозрачных и демократических парламентских выборах", - говорится в тексте резолюции.

Кроме того, создатели документа предлагают расценивать действия действующего президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений как "аннексию страны". Сейм Литвы также высказал мнение, что подписание новых международных договоров с Россией ограничивают суверенитет белорусского народа.

Авторы резолюции призвали Россию не вмешиваться во внутренние и внешние дела Беларуси. В случае, если будет замечена попытка ограничить суверенитет республики, литовцы грозят новыми санкциями в отношении России и нынешних белорусских властей.

© AFP 2020 / PETRAS MALUKAS
Тихановская планирует выступить на заседаниях СБ ООН и ПАСЕ

К слову, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая в данный момент находится в Польше, в пятницу празднует свой день рождения. Политику исполнилось 38 лет.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. 

Напомним, что Светлана Тихановская поспешно выехала в Литву после общения с правоохранителями через день после выборов. Она заявила, что намерена вернуться в Беларусь, однако сделает это тогда, когда "почувствует себя в безопасности". По ее инициативе был создан Координационный совет (КС), который Генеральная прокуратура Беларуси обвинила в призывах к захвату власти и возбудила уголовное дело. 

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Теги: Минск
 
 
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Литовский парламент также признал Координационный совет оппозиции законным представителем белорусского народа.
 
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