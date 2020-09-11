Представители научной и творческой интеллигенции Беларуси просят международное сообщество помочь в разрешении кризиса в стране

Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 сентября. Белорусские ученые и представители творческих профессий просят международное сообщество помочь в разрешении сложившегося в стране политического кризиса.



"Мы обращаемся ко всем цивилизованным странам, для которых человеческая жизнь и достоинство являются неоспоримыми ценностями, лежащими в основании социальной жизни, — говорится в открытым обращением . — Вы на собственном опыте знаете, что именно разделение этих ценностей позволяет вашим обществам развиваться. На признании этих ценностей строится политическая жизнь в ваших странах, какой бы противоречивой и конфликтной она ни была. Принципы справедливости и верховенства закона также опираются на признание безусловной ценности человеческой жизни и достоинства".

Подписанты обращения подчеркивают, что Беларусь является европейской страной, народ которой "открыто и самоотверженно выступил на защиту жизни и достоинства граждан против авторитарного режима, показавшего всему миру, что он готов отстаивать свою власть в стране любой ценой".

"Наш протест направлен против политического устройства, при котором допустимы беззаконные преследования, избиения, пытки и физическое уничтожение невинных людей. Действующая власть, во главе с Александром Лукашенко, сегодня последовательно реализует именно такую политику, демонстративно игнорируя как нормы белорусской Конституции, так и международные соглашения, касающиеся соблюдения прав человека", — отмечается в обращении.



Ученые и представители творческих профессий просят единомышленников в международном сообществе "оказать действенную поддержку белорусскому народу, которая поможет восстановить в стране соблюдение законности ради обеспечения безопасности для всех граждан и ради цивилизованного будущего страны". Чтобы это стало возможным, считают они, необходимо совместными усилиями добиться прекращения в стране насилия, освобождения всех политических заключенных, а также проведения новых президентских выборов.

"Мы убеждены, что белорусское общество готово самостоятельно решать судьбу своей страны, и надеемся на ваше содействие в инициировании переговорного процесса между Координационным советом и представителями действующей власти. Только мирные переговоры смогут вернуть Беларусь в русло законности и приверженности гуманистическим ценностям", — говорится в обращении.



На данный момент обращение подписали полтора десятка человек, среди которых нобелевский лауреат по литературе, председатель Белорусского ПЕН-центра Светлана Алексиевич, писатель Альгерд Бахаревич, историк искусства и культуролог Сергей Харевский, независимый издатель Игорь Логвинов, методолог и философ Владимир Мацкевич, социолог Татьяна Водолажская, писатель и преподаватель Анна Северинец, художник Руслан Вашкевич.

Обращение открыто для новых подписантов.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представители научной и творческой интеллигенции Беларуси просят международное сообщество помочь в разрешении кризиса в стране Минск, 11 сентября. Белорусские ученые и представители творческих профессий просят международное сообщество помочь в разрешении сложившегося в стране...

Захар Щербаков, БелаПАН.