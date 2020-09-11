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Представители научной и творческой интеллигенции Беларуси просят международное сообщество помочь в разрешении кризиса в стране
11.09.2020 11:51 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 сентября. Белорусские ученые и представители творческих профессий просят международное сообщество помочь в разрешении сложившегося в стране политического кризиса.
Подписанты обращения подчеркивают, что Беларусь является европейской страной, народ которой "открыто и самоотверженно выступил на защиту жизни и достоинства граждан против авторитарного режима, показавшего всему миру, что он готов отстаивать свою власть в стране любой ценой".
"Наш протест направлен против политического устройства, при котором допустимы беззаконные преследования, избиения, пытки и физическое уничтожение невинных людей. Действующая власть, во главе с Александром Лукашенко, сегодня последовательно реализует именно такую политику, демонстративно игнорируя как нормы белорусской Конституции, так и международные соглашения, касающиеся соблюдения прав человека", — отмечается в обращении.
"Мы убеждены, что белорусское общество готово самостоятельно решать судьбу своей страны, и надеемся на ваше содействие в инициировании переговорного процесса между Координационным советом и представителями действующей власти. Только мирные переговоры смогут вернуть Беларусь в русло законности и приверженности гуманистическим ценностям", — говорится в обращении.
Обращение открыто для новых подписантов.
Захар Щербаков, БелаПАН.
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Представители научной и творческой интеллигенции Беларуси просят международное сообщество помочь в разрешении кризиса в стране
Минск, 11 сентября. Белорусские ученые и представители творческих профессий просят международное сообщество помочь в разрешении сложившегося в стране...
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