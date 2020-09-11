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Литва признала Светлану Тихановскую представителем народа Беларуси
11.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными представителями белорусского народа. Итоги выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, в Европе не признали.
Литовский Сейм отказывается признавать победу Лукашенко на выборах, и в своей
Там также отмечается, что действия «нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимизацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, являются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией». Россию Сейм просит воздержаться от вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси и не пытаться ограничивать суверенитет страны.
За резолюцию проголосовал 91 из 141 членов Сейма.
Напомним, что по данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко
19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи
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Сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными...
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