ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Литва признала Светлану Тихановскую представителем народа Беларуси

11.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными представителями белорусского народа. Итоги выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, в Европе не признали.

Литовский Сейм отказывается признавать победу Лукашенко на выборах, и в своей резолюции называет его «нелегитимным белорусским лидером». Сейм призывает международное сообщество поддержать требование «избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее инициативе, как единственных законных представителей белорусского народа о новых, прозрачных и демократических парламентских выборах», говорится в резолюции. Также Литва призывает международное сообщество помочь гражданам страны экономически, финансово и политически, предоставить визовые льготы.

Там также отмечается, что действия «нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимизацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, являются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией». Россию Сейм просит воздержаться от вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси и не пытаться ограничивать суверенитет страны.

За резолюцию проголосовал 91 из 141 членов Сейма.

Напомним, что по данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов: в ходе кампании и голосования было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются в стране уже больше месяца.

19 августа сторонники экс-кандидата в президентыи утвердили президиум Координационного совета, созданного днем ранее для «трансфера власти» в Беларуси. Впоследствии власти задержали и насильно выдворили из страны весь президиум КС

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными...
 
Новости дня
Новости политики
 
Представители научной и творческой интеллигенции Беларуси просят международное сообщество помочь в разрешении кризиса в стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика