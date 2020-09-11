Литва признала Светлану Тихановскую представителем народа Беларуси

Сейм Литвы опубликовал резолюцию, в которой бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская и Координационный совет признаны единственными законными представителями белорусского народа. Итоги выборов, по которым победу одержал Александр Лукашенко, в Европе не признали.

Литовский Сейм отказывается признавать победу Лукашенко на выборах, и в своей резолюции называет его «нелегитимным белорусским лидером». Сейм призывает международное сообщество поддержать требование «избранного белорусского лидера Светланы Тихановской и Координационного совета, созданного по ее инициативе, как единственных законных представителей белорусского народа о новых, прозрачных и демократических парламентских выборах», говорится в резолюции. Также Литва призывает международное сообщество помочь гражданам страны экономически, финансово и политически, предоставить визовые льготы.

Там также отмечается, что действия «нелегитимного белорусского лидера Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимизацию его правления и заключение с Россией новых международных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа, являются преступлением против его народа, недействительными и де-факто аннексией». Россию Сейм просит воздержаться от вмешательства во внутреннюю и внешнюю политику Беларуси и не пытаться ограничивать суверенитет страны.

За резолюцию проголосовал 91 из 141 членов Сейма.

Напомним, что по данным ЦИК, на выборах в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с результатами выборов: в ходе кампании и голосования было зафиксировано беспрецедентное количество нарушений. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста, которые продолжаются в стране уже больше месяца.