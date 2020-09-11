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Лукашенко прокомментировал участие молодежи в акциях протеста
11.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко высказался по поводу участия молодежи в уличных акциях протеста.
Глава государства посетил Национальную академию наук и пообщался с ее коллективом. На встрече он озвучил свое мнение по поводу молодых белорусов, отметив, что не все знакомы с историей страны, что позволяет "затащить их на улицы".
"Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", - цитирует Лукашенко
В продолжение темы президент добавил, что "жизнь не ролик из интернета - назад не отмотаешь".
Ранее Александр Лукашенко заявил, что акции протеста
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Глава государства заявил, что не все молодые люди хорошо знакомы с историей страны, что позволяет "затащить" их на улицы.
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