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Лукашенко прокомментировал участие молодежи в акциях протеста

11.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Белорусский президент Александр Лукашенко высказался по поводу участия молодежи в уличных акциях протеста.

© Sputnik
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Глава государства посетил Национальную академию наук и пообщался с ее коллективом. На встрече он озвучил свое мнение по поводу молодых белорусов, отметив, что не все знакомы с историей страны, что позволяет "затащить их на улицы".

"Да, они не могут знать всех невзгод лихих 90-х. Хотя об этом могли бы им рассказать родители, да и мы тоже. Печально, что наших детей тащат на улицы. Они наивно верят, что ради светлого будущего допустимо и даже необходимо разрушить настоящее. Что можно разделить людей на правильных и неправильных, угробить экономику, в угоду чужим интересам отречься от всего хорошего, что было сделано за годы независимости", - цитирует Лукашенко БелТА.

В продолжение темы президент добавил, что "жизнь не ролик из интернета - назад не отмотаешь".

Ранее Александр Лукашенко заявил, что акции протеста возникли по внешним и внутренним причинам. По мнению белорусского лидера, за беспорядками в Беларуси стоят американцы, которые действуют через центры в Польше и Чехии. Говоря о внутренних причинах, Лукашенко отметил, что в республике выросли два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", которые хотят власти, что и привело к недовольству ситуацией.

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Теги: Минск
 
 
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Глава государства заявил, что не все молодые люди хорошо знакомы с историей страны, что позволяет "затащить" их на улицы.
 
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