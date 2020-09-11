Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен Sputnik. Председатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун, который ранее был осужден на 15 суток, уволен с предприятия, данная информация была озвучена в пятницу в суде Минской области.

"Он уволен за прогулы 20 августа", - сообщила представитель отдела кадров 1-го рудоуправления "Беларуськалия" Ольга Палагина.

В конце августа председатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун был осужден на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Бокун был задержан правоохранителями 31 августа и доставлен в Солигорский РОВД, в тот же день состоялся суд.

В пятницу Минский областной суд начал рассмотрение иска о том, чтобы признать забастовку сотрудников "Беларуськалия" недействительной. Иск завил прокурор Минской области, ответчиком является стачечный комитет Беларуськалия.

Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.

Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку. Работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку 17 августа. Таким образом шахтеры выразили солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста.

Стачком "Беларуськалия" озвучил семь требований, из которых четыре основных: признать выборы президента недействительными, привлечь к ответственности президента и главу ЦИК "за преступления против народа и фальсификацию выборов", "освободить всех политзаключенных", а "также не применять меры административного и уголовного наказания к участникам забастовки". Мощности предприятия временно были снижены, поскольку связанные с событиями в стране разногласия в коллективе негативно сказались на производственном процессе.

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