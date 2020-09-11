|
Председатель стачкома "Беларуськалия" Анатолий Бокун уволен с работы
11.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен Sputnik. Председатель стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун, который ранее был осужден на 15 суток, уволен с предприятия, данная информация была озвучена в пятницу в суде Минской области.
"Он уволен за прогулы 20 августа", - сообщила представитель отдела кадров 1-го рудоуправления "Беларуськалия" Ольга Палагина.
© Sputnik / Виктор Толочко
В конце августа председатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокун был
В пятницу Минский областной суд
Массовые акции протеста в Беларуси начались 9 августа после завершения голосования на выборах президента. По данным ЦИК, в них победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80% голосов избирателей.
Протестующих поддержали рабочие многих крупных предприятий, заявив о своем намерении начать забастовку. Работники предприятия "Беларуськалий", чью продукцию Белорусская калийная компания поставляет во многие страны мира, вышли на забастовку 17 августа. Таким образом шахтеры выразили солидарность с мирными протестующими и теми, кто был задержан в ходе акций протеста.
Стачком "Беларуськалия" озвучил семь требований, из которых четыре основных: признать выборы президента недействительными, привлечь к ответственности президента и главу ЦИК "за преступления против народа и фальсификацию выборов", "освободить всех политзаключенных", а "также не применять меры административного и уголовного наказания к участникам забастовки". Мощности предприятия временно были снижены, поскольку связанные с событиями в стране разногласия в коллективе негативно сказались на производственном процессе.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце августа работника осудили на 15 суток за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, выяснилось, что его уволили с предприятия за...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)