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Лукашенко и Путин встретятся 14 сентября
11.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен - Sputnik. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
© Sputnik / Сергей Гунеев
В этот же день он встретится с президентом России Владимиром Путиным.
"Да, визит Лукашенко, действительно, состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря, по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.
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"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларуси. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков.
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Подписания документов и проведения пресс-конференции по итогам встречи глав двух государств не планируется.
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