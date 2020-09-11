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Лукашенко и Путин встретятся 14 сентября

11.09.2020 13:37 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен - Sputnik. Визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву состоится 14 сентября, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

© Sputnik / Сергей Гунеев
Песков не стал комментировать заявление Лукашенко о Навальном

В этот же день он встретится с президентом России Владимиром Путиным. 

"Да, визит Лукашенко, действительно, состоится 14 сентября. Будет рабочий визит, у него будет общение с президентом Путиным", - сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, по итогам переговоров не планируется подписания каких-либо документов или же пресс-конференции.

О возможной встрече глав государств стало известно на этой неделе. Как сообщил 9 сентября Песков, на встрече президентов будут обсуждаться традиционные темы - торгово-экономическое сотрудничество, вопросы, связанные с задолженностями, энергоресурсами, поставками нефти, нефтепродуктов, газа, а также вопросы интеграции в рамках ЕврАзЭС, СНГ, Союзного государства. Вопрос слияния двух стран затрагиваться не будет.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Беларуси. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные", - сказал Песков.

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Теги: Минск
 
 
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Подписания документов и проведения пресс-конференции по итогам встречи глав двух государств не планируется.
 
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