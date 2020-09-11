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Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском
11.09.2020 14:41 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 сентября. Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском. По сведениям БелаПАН, они пытаются задержать двух участников акции протеста, которые спрятались на территории посольства.
Шведская дипмиссии ситуацию не комментирует. Посол Швеции Кристина Юханессон сейчас находится в Стокгольме.
Дозвониться до пресс-службы МВД пока не удалось.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 11 сентября. Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском. По сведениям БелаПАН, они пытаются задержать двух участников акции...
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