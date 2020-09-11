Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 сентября. Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском. По сведениям БелаПАН, они пытаются задержать двух участников акции протеста, которые спрятались на территории посольства.

Шведская дипмиссии ситуацию не комментирует. Посол Швеции Кристина Юханессон сейчас находится в Стокгольме.

Дозвониться до пресс-службы МВД пока не удалось.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском Минск, 11 сентября. Возле посольства Швеции в Минске дежурят силовики в форме и штатском. По сведениям БелаПАН, они пытаются задержать двух участников акции...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.