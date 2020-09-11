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Премьеры Венгрии и Словакии не поддержали встречу с белорусской оппозицией

11.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Премьер-министры Венгрии и Словакии сочли "не самой лучшей идеей" встречу с представителями белорусской оппозиции в Люблине, об этом заявил глава правительства Чехии Андрей Бабиш.

Ранее Бабиш выступил против официальной встречи премьер-министров стран Вышерадской группы с представителями белорусской оппозиции, отметив, что это "поспешный шаг", который не соответствует общеевропейской позиции. Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская позже заявила, что не поедет на эту встречу.

© Sputnik / Михаил Климентьев
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"Вчера я сказал, что это (встреча с лидерами белорусской оппозиции - Sputnik) – не самая лучшая идея. Об этом я говорил вчера вечером также с венгерским и словацким премьерами, Виктором Орбаном и Игорем Матовичем. Они придерживаются подобного мнения. Беларусь обвиняет нас в гибридной войне, в том, что мы вмешиваемся в ее внутренние дела. Я убежден, что результатом такой встречи (с оппозицией - Sputnik) была бы вода на мельницу диктатора (президента Беларуси Александра - Sputnik) Лукашенко, который снова указывал бы на нас", - сказал Бабиш журналистам в пятницу.

Он напомнил, что ранее провел встречу с представителями белоруской диаспоры в Чехии, а глава МИД страны Томаш Петричек накануне встретился с членом Координационного совета оппозиции Павлом Латушко.

"Та встреча, которая была предложена (польской стороной - Sputnik) в Люблине, не соответствует нашим договоренностям во время Европейского совета (о совместных действиях стран ЕС в отношении Беларуси - Sputnik)", - подчеркнул Бабиш.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, несогласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили применять силовые методы.

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Теги: Минск
 
 
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Результатом такой встречи была бы "вода на мельницу" президента Беларуси, который обвиняет Запад в гибридной войне против республики.
 
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