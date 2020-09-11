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Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Сочи
11.09.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.
© Sputnik / Михаил Климентьев
В пятницу стало известна точная дата поездки в РФ белорусского лидера –
"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – говорится в сообщении Кремля.
По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором в том числе обсуждался визит Лукашенко в Россию.
"Состоялся детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Беларуси в Россию", – рассказал он.
На совещании присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред и секретарь – Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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Официальный визит главы государства в Российскую Федерацию запланирован на понедельник 14 сентября.
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