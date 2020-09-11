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Встреча Лукашенко и Путина пройдет в Сочи

11.09.2020 16:11 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина состоится в Сочи, сообщила пресс-служба Кремля.

© Sputnik / Михаил Климентьев
Лукашенко и Путин встретятся 14 сентября

В пятницу стало известна точная дата поездки в РФ белорусского лидера – 14 сентября, при этом место, где проведут переговоры, не называлось. Известно, что лидеры двух стран в понедельник не планируют подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.

"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – говорится в сообщении Кремля.

По информации пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин в пятницу провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, на котором в том числе обсуждался визит Лукашенко в Россию.

"Состоялся детальный обмен мнениями в контексте подготовки к намеченному на 14 сентября рабочему визиту президента Беларуси в Россию", – рассказал он.

На совещании присутствовали премьер Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко, зампред и секретарь – Дмитрий Медведев и Николай Патрушев, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу, руководитель МВД Владимир Колокольцев, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

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Теги: Минск
 
 
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Официальный визит главы государства в Российскую Федерацию запланирован на понедельник 14 сентября.
 
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