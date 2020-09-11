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Польша, Чехия, Словакия и Венгрия готовы ввести безвиз для белорусов
11.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Страны Вышеградской группы готовы ввести для граждан Беларуси безвизовый режим, сообщил в Люблине в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.
© Sputnik / Игорь Зарембо
"Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан", – сказал он, уточнив, что речь в данном случае идет о пакете мер по поддержке белорусов.
По словам Моравецкого, данный пакет Вышеградская четверка представит на ближайшем заседании Евросовета.
Польский премьер также отметил, что четыре государства хотят сделать для белорусского общества экономическое предложение, связанное с малыми и средними предприятиями.
Массовые
В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.
После этого ряд стран Евросоюза
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Пакет мер по поддержке белорусов Вышеградская четверка представит на ближайшем заседании Евросовета.
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