Польша, Чехия, Словакия и Венгрия готовы ввести безвиз для белорусов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Страны Вышеградской группы готовы ввести для граждан Беларуси безвизовый режим, сообщил в Люблине в пятницу польский премьер Матеуш Моравецкий после встречи главами правительств Чехии, Словакии и Венгрии.

"Мы хотим предложить безвизовое движение для белорусских граждан", – сказал он, уточнив, что речь в данном случае идет о пакете мер по поддержке белорусов.

По словам Моравецкого, данный пакет Вышеградская четверка представит на ближайшем заседании Евросовета.

Польский премьер также отметил, что четыре государства хотят сделать для белорусского общества экономическое предложение, связанное с малыми и средними предприятиями.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы.

В первые дни протестные акции подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

После этого ряд стран Евросоюза заявил о введении санкций в отношении белорусских чиновников, ответственных за силовые разгоны мирных акций протеста. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на свою территорию 30 белорусским гражданам.

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