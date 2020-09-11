ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Савиных: резолюция Сейма Литвы ― попытка вмешательства в дела Беларуси

11.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси ― бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных. 

© Sputnik / Алексей Витвицкий
Премьеры Венгрии и Словакии не поддержали встречу с белорусской оппозицией

"Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литвы от 10 сентября ― это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси", ― сказал Савиных.

Парламентарий заявил, что литовские депутаты, проголосовав за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики.

"Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл", ― подчеркнул Савиных.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую избранным лидером республики, а действия президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений предложил расценивать как "аннексию страны".

Авторы резолюции также призвали Россию не вмешиваться во внутренние и внешние дела Беларуси.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных обвинил Литву в "бесцеремонной попытке вмешательства во внутренние...
 
Новости дня
Новости политики
 
"Мы начинаем дипломатическую войну". ГПК опубликовал видео с послом Украины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

10.09.2020
Mir24.TV Belarus
11.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика