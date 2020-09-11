Савиных: резолюция Сейма Литвы ― попытка вмешательства в дела Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен ― Sputnik. Резолюция Сейма Литвы о признании Светланы Тихановской избранным лидером Беларуси ― бесцеремонная попытка вмешаться во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил в пятницу журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

"Мы с сожалением констатируем, что резолюция Сейма Литвы от 10 сентября ― это бесцеремонная и неуклюжая попытка вмешательства во внутренние дела Беларуси", ― сказал Савиных.

Парламентарий заявил, что литовские депутаты, проголосовав за это решение, продемонстрировали полное пренебрежение стандартами добрососедства, здравого смысла и парламентской этики.

"Кроме того, этими действиями они подрывают доверие ко всем предложениям внешнего посредничества, демонстрируя их реальный, а не декларативный смысл", ― подчеркнул Савиных.

Накануне Сейм Литвы принял резолюцию, в которой признал экс-кандидата на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую избранным лидером республики, а действия президента Беларуси Александра Лукашенко при заключении каких-либо новых соглашений предложил расценивать как "аннексию страны".

Авторы резолюции также призвали Россию не вмешиваться во внутренние и внешние дела Беларуси.

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