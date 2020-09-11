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"Мы начинаем дипломатическую войну". ГПК опубликовал видео с послом Украины

11.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Пресс-служба Государственного пограничного комитета (ГПК) Беларуси опубликовала видео инцидента 5 сентября на границе с участием посла Украины Игоря Кизима, сообщает Sputnik.

Украинский МИД отозвал своего посла из Минска для проведения консультаций на предмет перспектив дальнейших отношений с Беларусью. Позднее Кизим вернулся в Минск.

Накануне дипломат рассказал, что когда пересекал границу, его пограничники попросили открыть багажник его авто и показать личные вещи.

Сегодня Госпогранкомитет опубликовал видео инцидента, произошедшего 5 сентября в пункте пропуска "Новая Гута".

На видео украинский посол предупреждает, что в соответствии с Венской конвенцией досмотр личного транспорта дипломатов возможен только при веских основаниях. Кизим уточнил, есть ли такие основания у белорусских пограничников. На что ему ответили: "Так точно". Вместе с тем, пограничник подчеркнул, что "весь ваш багаж мы осматривать не хотим".

Посол в ответ предупреждает, что "вам будут звонить очень многие люди" и что он напишет ноту протеста.

"Вы тем самым делаете очень плохой шаг... Ваш посол когда будет ехать сюда - на нашей границе будет по-другому совсем. Мы начинаем дипломатическую войну. Вы хотите этого?" – заявил Кизим.

"Никак нет", - ответил пограничник.

В итоге посол открыл багажник, в котором оказались только сумки. Досматривать их пограничники не стали.

 
Теги: Минск
 
 
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Инцидент произошел в ПП "Новая Гута" 5 сентября, когда украинский посол возвращался в Беларусь.
 
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