США в ближайшее время объявят решения по санкциям против Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Решения США по санкциям против Беларуси будут объявлены в ближайшее время, заявил первый заместитель госсекретаря Стивен Биган.

"Вместе с ЕС мы обмениваемся информацией о лицах (в Беларуси), о которых мы будем готовы объявить в ближайшем будущем", - заявил Биган на брифинге.

Он напомнил, что ранее Вашингтон ввел санкции против 16 лиц.

Кроме того, США рассматривают и ряд компаний, против которых могут быть введены "разного рода санкции". "Все наши шаги по санкциям мы объявим в ближайшее будущем", - добавил дипломат.

Биган отметил, что американские власти не исключают секторальных санкций против Беларуси. Но на первом этапе, по его словам, речь пойдет о санкциях против тех, кого Вашингтон считает ответственными за насилие.

"Что касается секторальных санкций и санкций против предприятий, думаю, что по мере развития ситуации возможно, что будут рассмотрены дополнительные меры. Но мы также имеем в виду, что белорусский народ должен работать, зарабатывать и жить. Мы, конечно, поддерживаем и восхищаемся смелости тех, кто решил оставить свои рабочие инструменты или покинуть свои станки на фабриках и в мастерских Беларуси. Это явно показывает, что белорусская оппозиция объединена во всех слоях белорусского общества", - заявил Биган.

Он также сказал, что США поддерживают забастовки в республике.

"Мы не хотим накладывать на белорусский народ никаких дополнительных мер наказания, если только это не является абсолютно необходимым и не поддерживает наши цели в Беларуси", - подчеркнул Биган.

Контролировать оппозицию – не наше дело

Биган заявил, что Вашингтон не намерен контролировать белорусскую оппозицию. "США намерены всецело уважать суверенитет белорусского народа. Мы не собираемся управлять оппозицией или контролировать ее. На самом деле, это не наше дело", - пояснил дипломат.

Он отметил, что "мы находимся в контакте с широкими слоями белорусского общества, в том числе с членами Координационного совета как в Беларуси, так и за ее пределами, с теми, кто хочет поддержки голоса белорусского народа".

По словам Бигана, Вашингтон поддерживает требования бывшего кандидата в президенты Светланы Тихановской, в том числе проведение новых выборов главы государства.

Ситуация в Беларуси – не соревнования США и РФ

Биган заявил происходящее в Беларуси – это не соревнование России и США. По его словам, это соревнование "между правителем и народом, на правление которым он претендует".

Он также заявил, что США не считают, что Россия должна поддерживать президента Александра Лукашенко.

"Большинство белорусов считают Россию страной, наиболее близкой их сердцу, и мы уважаем эти чувства и суверенный выбор. Но мы не понимаем, как Москва может поддерживать подобный режим и подобное насилие против мирных граждан... Если Кремль продолжит идти по этому пути, он рискует обратить белорусский народ, который ни в чем не обижен на Россию, против Москвы", - считает Биган.

Первый замгоссекретаря также заявил, что, по мнению США, белорусский народ в ходе выборов в августе "явно отверг" правление Лукашенко.

Он также заявил, что и "российский народ явно не поддерживает Лукашенко". Биган призвал "народ России" сопротивляться "дезинформации о протестном движении и поддержать белорусский народ в их стремлении к справедливости".

Биган выразил надежду, что Москва призовет Лукашенко "уступить воле народа". Напомним, 14 сентября в Сочи состоится встреча белорусского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Свободные и честные выборы позволят белорусскому народу выбрать следующего президента Беларуси. Мы твердо поддерживаем их желание сделать это, и мы очень надеемся и ожидаем, что российский президент передаст тот же сигнал белорусскому режиму", - сказал Биган.

"Мы надеемся, что Россия твердо поддержит обеспокоенность, которую все мы разделяем, относительно жестокости, которая, как мы видим, разыгрывается на наших глазах на улицах Минска", - добавил первый замгоссекретаря США.

"Надеюсь, что президент России поднимет вопрос, который поднимаем и мы, относительно несправедливого задержания стольких белорусов и жестокого насилия, примененного против российских граждан и особенно российских журналистов со стороны белорусского режима", - уточнил Биган.

Лукашенко ранее обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в республике. Он также отмечал, что беспорядки в стране "планируют и направляют США, а европейцы подыгрывают".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Беларусь должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.