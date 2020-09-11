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Козак: решение Рады по выборам в Донбассе усугубило урегулирование
12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Решения Верховной Рады Украины по местным выборам в Донбассе усугубило ситуацию с урегулированием конфликта в стране, заявил журналистам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
© Sputnik / Евгений Котенко
В пятницу, 11 сентября, в Берлине прошла встреча политсоветников глав "нормандского формата".
"Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция по количеству голосов в парламенте Украины, твердая позиция о том, чтобы отойти от Минских соглашений. Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной Раде будет рассмотрено постановление, которое корректирует то постановление, которое было принято 15 июля", - заявил он.
Ранее парламент Украины назначил на 25 октября очередные местные выборы, при этом они не состоятся на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Согласно принятому постановлению, выборы на этих территориях смогут состояться, в частности, после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей.
Козак добавил, что ключевым вопросом сейчас является то, будут ли стороны дальше в "нормандском формате" и в формате контактной группы "вырабатывать решения на основе Минских соглашений или с отступлением" от этих договоренностей.
Он отметил, что сейчас в Киеве высказываются идеи о пересмотре Минских соглашений, так как они не устраивают украинскую сторону.
"Надо тогда четко внести конкретное предложение, что вы в конце концов хотите… Мы просим внести определенность, чтобы во всех форматах, в которых ведутся переговоры, мы придерживались единых каких-то принципов и позиций, чтобы не разговаривали на разных язык. 15 июля усугубило эту ситуацию официальное решение Верховной Рады, когда условия проведения очередных местных выборов - а это один из ключевых элементов урегулирования конфликта - должны быть проведены не на тех условиях, которые предусмотрены Минскими соглашения, а на каких-то иных. Это не очень явно противоречит Минским соглашениям, но не очень понятно, каких (условиях)", - добавил Козак.
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Сейчас, по словам Козака, в Киеве звучат официальные заявления о том, что Минские соглашения не устраивают украинскую сторону и их необходимо пересмотреть.
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