Генсек ООН призывает белорусов поскорее приступить к диалогу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Внутриполитический кризис в Беларуси граждане страны могут разрешить только посредством широкого диалога – его нужно начать немедленно, полагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

"Секретарь подчеркивает, что кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", – говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Сообщается, что Гутерреш весьма обеспокоен данными о тактике запугивания гражданского общества, представителей оппозиции и СМИ.

По словам Дюжаррика, Гутерреш призвал белорусские власти воздерживаться от применения силы против участников мирных акций, а также начать рассмотрение заявлений о случаях жестокого обращения с гражданами, которые содержались под стражей.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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