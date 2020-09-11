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Генсек ООН призывает белорусов поскорее приступить к диалогу

12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Внутриполитический кризис в Беларуси граждане страны могут разрешить только посредством широкого диалога – его нужно начать немедленно, полагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

© AP /
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"Секретарь подчеркивает, что кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", – говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.

Сообщается, что Гутерреш весьма обеспокоен данными о тактике запугивания гражданского общества, представителей оппозиции и СМИ.

По словам Дюжаррика, Гутерреш призвал белорусские власти воздерживаться от применения силы против участников мирных акций, а также начать рассмотрение заявлений о случаях жестокого обращения с гражданами, которые содержались под стражей.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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Теги: Минск
 
 
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Гутерреш призвал белорусские власти воздерживаться от применения силы против участников мирных акций.
 
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