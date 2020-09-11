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Генсек ООН призывает белорусов поскорее приступить к диалогу
12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Внутриполитический кризис в Беларуси граждане страны могут разрешить только посредством широкого диалога – его нужно начать немедленно, полагает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Секретарь подчеркивает, что кризис может быть разрешен белорусским народом только посредством инклюзивного диалога, который должен начаться немедленно в интересах стабильности", – говорится в заявлении его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Сообщается, что Гутерреш весьма обеспокоен данными о тактике запугивания гражданского общества, представителей оппозиции и СМИ.
По словам Дюжаррика, Гутерреш призвал белорусские власти воздерживаться от применения силы против участников мирных акций, а также начать рассмотрение заявлений о случаях жестокого обращения с гражданами, которые содержались под стражей.
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Гутерреш призвал белорусские власти воздерживаться от применения силы против участников мирных акций.
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