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Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений по Донбассу

12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук полагает, что в настоящее время нельзя выполнить Минские соглашения из-за невозможности проведения выборов в регионе.

© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
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Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, встреча советников лидеров "нормандского формата", запланированная в Париже на 28 августа, была перенесена в Берлин на 10 сентября.

"В Минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны ОБСЕ демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин", – сказал Кравчук в интервью "Радио НВ".

Он также отметил, что сейчас выход из сложившейся ситуации надо искать через нормандский формат.

По словам Кравчука, у него есть надежда, что после встречи советников глав стран нормандской четверки в Берлине состоится новый саммит глав Украины, Германии, Франции и России.

"Думаю, при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – сказал он.

 
Теги: Минск
 
 
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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе считает, что нужно провести очередной саммит "нормандской четверки".
 
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