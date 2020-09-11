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Кравчук заявил о невозможности выполнения Минских соглашений по Донбассу
12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук полагает, что в настоящее время нельзя выполнить Минские соглашения из-за невозможности проведения выборов в регионе.
© REUTERS / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY
Ранее пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила, встреча советников лидеров "нормандского формата", запланированная в Париже на 28 августа, была перенесена в Берлин на 10 сентября.
"В Минских договоренностях от 20 февраля 2015 года записано, что сначала выборы, а потом все остальное: и граница, и безопасность, если на следующий день выборы будут признаны ОБСЕ демократичными... Мы сейчас находимся в достаточно непростой ситуации: есть Минские соглашения, но они не могут быть выполнены в силу понятных причин", – сказал Кравчук в интервью "Радио НВ".
Он также отметил, что сейчас выход из сложившейся ситуации надо искать через нормандский формат.
По словам Кравчука, у него есть надежда, что после встречи советников глав стран нормандской четверки в Берлине состоится новый саммит глав Украины, Германии, Франции и России.
"Думаю, при таких условиях и на таких встречах этот вопрос нужно решать. Только на таком уровне, другого я не вижу", – сказал он.
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Представитель Украины в трехсторонней контактной группе считает, что нужно провести очередной саммит "нормандской четверки".
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