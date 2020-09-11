Источник материала: БелаПАН

Минск, 11 сентября. Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, Следственный комитет, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, "принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка", заявил заместитель генпрокурора Алексей Стук.

Указано на необходимость "в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение".

Под ущербом "понимается любой вред, главным образом имущественный", также "затраты на выезд и работу специальных служб".

"В связи с этим будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков", — заявил Стук.

Прокурорам поручено "постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать нарушениям".

"Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность", — отметил представитель Генпрокуратуры.

"В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования", — предупредил Стук.

При выявлении фактов "негативного воздействия" на трудовые коллективы, цель которого — "остановка производственного процесса", прокуроры "оперативно отреагируют и поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий".

"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях", — заявил Стук.

По его мнению, "создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям".

Стук сообщил, что было составлено более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних "за участие в массовых беспорядках".

В ближайшее время Генпрокуратура "проведет совещание на тему достаточности принимаемых государственными и иными организациями мер по стабилизации обстановки в стране".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура призвала незамедлительно пресекать деятельность "незаконных формирований" граждан Минск, 11 сентября. Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, Следственный комитет, МЧС, министерства здравоохранения и...

БелаПАН.