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Генпрокуратура призвала незамедлительно пресекать деятельность "незаконных формирований" граждан
12.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 11 сентября. Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, Следственный комитет, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Минский горисполком, "принять меры по устранению нарушений и недостатков в сфере поддержания общественного порядка", заявил заместитель генпрокурора Алексей Стук.
Указано на необходимость "в пределах компетенции каждого ведомства организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение".
Под ущербом "понимается любой вред, главным образом имущественный", также "затраты на выезд и работу специальных служб".
"В связи с этим будет активизирована работа по выявлению виновных в причинении ущерба, особенно организаторов массовых беспорядков", — заявил Стук.
Прокурорам поручено "постоянно анализировать состояние общественного порядка в населенных пунктах, дисциплины в трудовых коллективах, выявлять причины и условия, которые могут способствовать нарушениям".
"Все компетентные органы призваны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан (отряды дружин, самообороны, самоуправления), давать этому правовую оценку и при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность", — отметил представитель Генпрокуратуры.
"В случае необеспечения правопорядка прокуроры будут применять к руководителям госорганов и иных организаций меры реагирования", — предупредил Стук.
При выявлении фактов "негативного воздействия" на трудовые коллективы, цель которого — "остановка производственного процесса", прокуроры "оперативно отреагируют и поставят вопрос о привлечении к ответственности тех, кто саботирует работу предприятий".
"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в незаконных массовых мероприятиях", — заявил Стук.
По его мнению, "создание родителями ситуации, когда здоровью и даже жизни детей грозит опасность, а также факты привлечения самих родителей к административной и иной ответственности являются одним из показателей семейного неблагополучия и могут привести к защитным мерам по отношению к детям".
Стук сообщил, что было составлено более 200 протоколов об административном правонарушении в отношении несовершеннолетних "за участие в массовых беспорядках".
В ближайшее время Генпрокуратура "проведет совещание на тему достаточности принимаемых государственными и иными организациями мер по стабилизации обстановки в стране".
БелаПАН.
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Минск, 11 сентября. Генеральная прокуратура потребовала от государственных органов, включая МВД, Следственный комитет, МЧС, министерства здравоохранения и...
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