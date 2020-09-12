Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Минские договоренности остаются "актуальными как никогда", документ легитимности не потерял, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Нужно держаться (по урегулированию на Донбассе) одного документа ― минских договоренностей. Он актуален как никогда. Он признан всеми сторонами", ― сказала Захарова в эфире телеканала RTVI.

При всем желании политологов "пофантазировать", нужно придерживаться главного: на сегодняшний день этот документ "не потерял своей актуальности и легитимности, что очень важно, и то, что там записано, должно быть реализовано, подчеркнула Захарова.

Она добавила, что сейчас речь идет "об ускорении процесса реализации минских договоренностей и всего того, что было принято в рамках контактной группы", этот процесс необходимо ускорять, что и происходит в данный момент, добавила Захарова.

Напомним, ранее глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук высказался о необходимости провести очередной саммит "нормандской четверки", поскольку в настоящее время нельзя выполнить Минские соглашения из-за невозможности проведения выборов в регионе.

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