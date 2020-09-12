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Евросоюз подтвердил готовность санкций против официальных лиц Беларуси
12.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Евросоюз сожалеет по поводу принудительного изгнания из страны, а также задержаний членов Координационного совета, и подтверждает готовность ввести санкции против ряда высокопоставленных белорусских чиновников, говорится в опубликованном накануне заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета", ― сказано в документе.
Напомним, изначально в состав президиума КС входили семь человек, в настоящее время все кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич задержаны либо находятся за границей.
В ЕС напомнили о "необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом", добавил в своем обращении Боррель.
Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за "насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов".
Тем временем Страны Вышеградской группы (Словакия, Польша, Чехия, Венгрия) на саммите Европейского союза намерены предложить пакет мер, которые направлены на помощь гражданам Беларуси. Среди этих мер, в частности, будет и введение безвизового режима на поездки граждан РБ в страны ЕС.
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При этом четыре страны Европейского союза Словакия, Польша, Чехия, Венгрия готовы предложить гражданам Беларуси безвизовый режим.
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