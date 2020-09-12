Евросоюз подтвердил готовность санкций против официальных лиц Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Евросоюз сожалеет по поводу принудительного изгнания из страны, а также задержаний членов Координационного совета, и подтверждает готовность ввести санкции против ряда высокопоставленных белорусских чиновников, говорится в опубликованном накануне заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Европейский союз выражает сожаление по поводу эскалации насилия и принудительного изгнания членов Координационного совета", ― сказано в документе.

Напомним, изначально в состав президиума КС входили семь человек, в настоящее время все кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич задержаны либо находятся за границей.

В ЕС напомнили о "необходимости всестороннего национального диалога с более широкими слоями общества, в частности с Координационным советом", добавил в своем обращении Боррель.

Боррель также указал, что ЕС подтверждает свою решимость ввести санкции против лиц, ответственных за "насилие, подавление мирных протестов и фальсификацию результатов выборов".

Тем временем Страны Вышеградской группы (Словакия, Польша, Чехия, Венгрия) на саммите Европейского союза намерены предложить пакет мер, которые направлены на помощь гражданам Беларуси. Среди этих мер, в частности, будет и введение безвизового режима на поездки граждан РБ в страны ЕС.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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