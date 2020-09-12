Посол Украины, у которого осмотрели авто на границе, направил ноту в МИД Беларуси

Нота направлена в связи с осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима при пересечении украинско-белорусской границы 5 сентября.

В ноте от 11 сентября, Украина требует объяснить, а также квалифицировать действия сотрудников пограничной службы Беларуси.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало данный шаг в отношении посла «недружественным» и заявило, что МИД оставляет за собой право действовать на основе взаимности.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима после пересечения украинско-белорусской границы. На видео белорусский пограничник на пункте пропуска «Новая Гута» предупреждает, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства.

На это Игорь Кизим напоминает, что в связи с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.

«Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся», - говорит пограничник.

Посол открывает багажник. При этом он напоминает, что белорусский посол, въезжая в Украину, пресекает границу «совсем по-другому».

«Мы сейчас начинаем дипломатическую войну, вы этого хотите?», - говорит он.

Позже в телеграм-канале Госпогранкомитета появилось сообщение о том, что осмотр транспортного средства является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной границе.

«Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были», - говорится в сообщении.

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