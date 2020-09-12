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Посол Украины, у которого осмотрели авто на границе, направил ноту в МИД Беларуси

12.09.2020 11:27 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Нота направлена в связи с осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима при пересечении украинско-белорусской границы 5 сентября.

В ноте от 11 сентября, Украина требует объяснить, а также квалифицировать действия сотрудников пограничной службы Беларуси.

Украинское внешнеполитическое ведомство назвало данный шаг в отношении посла «недружественным» и заявило, что МИД оставляет за собой право действовать на основе взаимности.

Ранее Госпогранкомитет Беларуси опубликовал видео осмотра автомобиля посла Украины Игоря Кизима после пересечения украинско-белорусской границы. На видео белорусский пограничник на пункте пропуска «Новая Гута» предупреждает, что в соответствии с законодательством на него возложены обязанности по осуществлению пограничного контроля, в том числе осмотр транспортного средства.

На это Игорь Кизим напоминает, что в связи с Венской конвенцией осмотр личного багажа дипломата при пересечении границы страны, где он работает, не дозволяется, если нет веских причин.

«Так точно, поэтому личный ваш багаж мы осматривать не хотим, мы предлагаем вам просто открыть заднюю дверь автомобиля, мы осмотрим багажник. Личные вещи мы осматривать не собираемся», - говорит пограничник.

Посол открывает багажник. При этом он напоминает, что белорусский посол, въезжая в Украину, пресекает границу «совсем по-другому».

«Мы сейчас начинаем дипломатическую войну, вы этого хотите?», - говорит он.

Позже в телеграм-канале Госпогранкомитета появилось сообщение о том, что осмотр транспортного средства является частью процедуры пограничного контроля в соответствии со статьей 27 Закона Республики Беларусь о Государственной границе.

«Таким образом, нормы Венских конвенций 1961 и 1963 годов о дипломатических и консульских сношениях, исключающие досмотр личного багажа дипломатических агентов и консульских должностных лиц и членов их семей, нарушены не были», - говорится в сообщении.

Ранее в интервью в интервью hromadske.ua Кизим сообщил, что доверие в отношениях Украины и Беларуси подорвано поведением страны-соседки в последний месяц поле выборов. Чтобы восстановить дружественные отношения, понадобится время.
 
Кизим тогда напомнил, что задержанных «вагнеровцев» Беларусь выдала России, несмотря на просьбы передать в Украину тех, кто считается преступником.
 
Возможно, повышенное внимание к украинской стороне связано и со скандальным перемещением через границу членов президиума Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова, а также попыткой вывезти в Украину Марию Колесникову. Глава МИД Украины Антон Геращенко рассказал, что она на границе порвала свой паспорт. Колесникова осталась в Беларуси, в отношении ее возбудили уголовное дело по статье о попытке захвата власти.

 
 
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Нота направлена в связи с осмотром автомобиля посла Украины в Беларуси Игоря Кизима при пересечении украинско-белорусской границы 5 сентября.
 
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