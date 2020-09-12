Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 сентября. Во время освещения женского марша 12 сентября в Минске задержана съемочная группа телеканала "Белсат".

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, корреспондента Екатерину Андрееву и оператора Макса Калитовского задержали на Немиге во время ведения стрима с акции. Их усадили в микроавтобус и отвезли в УВД Октябрьского района.

По информации БАЖ, у журналистов изъято оборудование, а им самим угрожали надеть наручники.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский Минск, 12 сентября. Во время освещения женского марша 12 сентября в Минске задержана съемочная группа телеканала "Белсат". Как сообщает Белорусская ассоциация...

БелаПАН.