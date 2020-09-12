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Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский
12.09.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 сентября. Во время освещения женского марша 12 сентября в Минске задержана съемочная группа телеканала "Белсат".
Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов, корреспондента Екатерину Андрееву и оператора Макса Калитовского задержали на Немиге во время ведения стрима с акции. Их усадили в микроавтобус и отвезли в УВД Октябрьского района.
По информации БАЖ, у журналистов изъято оборудование, а им самим угрожали надеть наручники.
БелаПАН.
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Во время освещения акции женщин в Минске задержаны журналисты "Белсата" Екатерина Андреева и Макс Калитовский
Минск, 12 сентября. Во время освещения женского марша 12 сентября в Минске задержана съемочная группа телеканала "Белсат". Как сообщает Белорусская ассоциация...
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