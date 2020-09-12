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Женский марш проходит в центре Минска, несмотря на задержания десятков участниц

12.09.2020 16:19 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 сентября. Женский марш 12 сентября проходит по улицам в центре Минска, несмотря на периодические задержания участниц силовиками. 

Марш стартовал в 15.00 на площади Свободы. К этому времени возле ратуши собралось примерно 300 человек, в том числе пришла пожилая активистка Нина Багинская. Женщины колонной ходили вокруг ратуши.

Они держали бело-красно-белые флаги, а также плакаты "АГЛ, твой дом — тюрьма", "All you need is LAW", "Свабоду палітвязням", "Арэшак, у народа уже есть сценарий финального эпизода".

Милиционер в форме с мегафоном предупреждал женщин, что мероприятие не санкционировано, и просил разойтись. Ему в ответ скандировали: "Я гуляю!" От журналистов потребовали отойти на расстояние 50 метров.

Поскольку акция позиционировалась в соцсетях как "самый шумный марш", примерно в 15.00 женщины стали аплодировать, кричать, некоторые стучали в железные миски, трясли бубенцами.

Спустя несколько минут на площадь Свободы приехали автозаки, а также автобусы, из которых вышли сотрудники ОМОН, неизвестные в масках в гражданской одежде и силовики в черных балаклавах и зеленой форме без опознавательных знаков. Они начали задерживать участниц.

В ответ женщины начали кричать, стучать по микроавтобусу, куда завели как минимум одну задержанную, скандировать "Отпускай", "Пошли вон" и "Подруга за подругу". Микроавтобусу удалось уехать.

Силовики разбили женщин на несколько групп и окружили. Женщины, стоя в сцепке, кричали и скандировали: "Позор!"

Задержаны десятки человек. К 15.25 силовики уехали с площади Свободы, люди провожали их криками "Фашисты!".

На площадь постепенно вернулось около сотни человек. Они присоединились к колонне примерно в 250 женщин, которые двигались по улице Ленина из центра в сторону Немиги, а затем пошли к Дворцу спорта. Они стучат в миски, скандируют "Саша, ты уволен!" и "Жыве Беларусь!".


Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 сентября. Женский марш 12 сентября проходит по улицам в центре Минска, несмотря на периодические задержания участниц силовиками.  Марш стартовал в 15.00 на...
 
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