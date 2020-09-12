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Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку

12.09.2020 17:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сент – Sputnik. Стачком ОАО "Беларуськалий" в связи с признанием Минским областным судом забастовки незаконной, объявил бессрочную забастовку по политическим мотивам, сообщается в Telegram-канале стачкома.

© Sputnik / Алексей Майшев
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"В связи с решением Минского областного суда о признании забастовки, организованной стачкомом ОАО "Беларуськалий" с 17 августа 2020 года, незаконной, мы, члены стачечного комитета, приносим свои извинения всем работникам предприятия за некорректное оформление забастовки. Стачечный комитет продолжает свой протест", - говорится в сообщении.

Объявив о забастовке, горняки ссылаются на Международный пакт ООН "Об экономических, социальных и культурных правах", ратифицированный Беларусью, статью 8 Трудового кодекса Беларуси "Соотношение законодательства о труде и норм международного права".

На данный момент неизвестно, сколько работников предприятия входит в стачком. На самом "Беларуськалии" пока никак не комментируют заявление бастующих. Предприятие работает в штатном режиме.

Напомним, в знак несогласия с итогами президентских выборов на ОАО "Беларуськалий" был создан стачком, который инициировал забастовку с 17 августа с требованием провести новые выборы.

Остановить работу предприятия бастующим не удалось. Позже премьер-министр Роман Головченко заявил, что все рудоуправления и обогатительные фабрики предприятия работают в обычном режиме.

11 сентября Минский областной суд удовлетворил соответствующее обращение областной прокуратуры, поданное в интересах ОАО "Беларуськалий" к стачкому, и признал незаконной забастовку, объявленную 17 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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По заявлению стачечного комитета горняков, их требования носят политический характер и основаны на международном пакте ООН и трудовом кодексе Беларуси.
 
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