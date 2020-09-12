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Лукашенко: держать на границе войска без надобности - недешево

12.09.2020 19:31 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сент – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания с силовым блоком Совбеза в субботу выяснял положение дел на границе с Польшей и Литвой, а также общественно-политическую ситуацию внутри страны, сообщает Telegram-канал "Пул Первого". 

Пресс-служба президента Республики Беларусь
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В августе глава государства поручил усилить средства обороны на границе с Польшей и Литвой. По словам белорусского лидера, НАТО делает "недружественные шаги", в ответ на которые "мы развернули практически половину нашей белорусской армии". "Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей", - заявлял ранее Лукашенко. 

"Первый вопрос - о ситуации на западной границе. Если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится", - заявил Лукашенко, добавив, что хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие дальнейшие действия предлагаются в ближайшее время. 

Президент посоветовал силовикам действовать исходя из обстановки, которая складывается в Польше и Литве.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных Сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", - добавил Лукашенко.

От министра внутренних дел Юрия Караева президент потребовал доклад об обстановке в стране за истекшую неделю.

"Мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка", - сказал Лукашенко.

Совещания с силовым блоком у президента по субботам стали традиционными в последнее время.

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Теги: Минск
 
 
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Президент в субботу обсудил с силовиками обстановку на западной границе Беларуси, а также общественно-политическую ситуацию внутри страны.
 
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