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Задержанных корреспондентов "Белсата" будут судить по двум статьям КоАП

13.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15 сентября по двум статьям КоАП — 22.9 за нарушение закона о СМИ и 23.4 за неподчинение милиции.

До суда они останутся в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщил телеканал.

По данным правозащитников, всего на акции было задержано не менее 69 человек, в том числе 64 женщины.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15...
 
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