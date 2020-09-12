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Задержанных корреспондентов "Белсата" будут судить по двум статьям КоАП
13.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15 сентября по двум статьям КоАП — 22.9 за нарушение закона о СМИ и 23.4 за неподчинение милиции.
До суда они останутся в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщил телеканал.
По данным правозащитников, всего на акции было задержано не менее 69 человек, в том числе 64 женщины.
БелаПАН.
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Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15...
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