Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15 сентября по двум статьям КоАП — 22.9 за нарушение закона о СМИ и 23.4 за неподчинение милиции.

До суда они останутся в ИВС в 1-м переулке Окрестина, сообщил телеканал.

По данным правозащитников, всего на акции было задержано не менее 69 человек, в том числе 64 женщины.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержанных корреспондентов "Белсата" будут судить по двум статьям КоАП Минск, 12 сентября. Задержанных сегодня на женском марше в Минске корреспондентов телеканала "Белсат" Екатерину Андрееву и Макса Калитовского будут судить 15...

БелаПАН.