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Правозащитники: Во время женского марша задержано не менее 69 человек
13.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 12 сентября. Во время сегодняшнего женского марша в Минске задержано не менее 69 человек (64 женщины, 5 мужчин), сообщает правозащитный сайт
Среди задержанных корреспонденты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Макс Калитовский, а также представитель Adami Media Prize (медийная премия, посвященная культурному разнообразию в регионе Восточного партнерства и ЕС) Ольга Бартлова.
По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отношении Бартловой составлен протокол, ее госпитализировали с гипертоническим кризом.
Женский марш в центре Минска длился более двух часов, на пике количество его участников составило около пяти тысяч.
БелаПАН.
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Минск, 12 сентября. Во время сегодняшнего женского марша в Минске задержано не менее 69 человек (64 женщины, 5 мужчин), сообщает правозащитный сайт spring96.org. Среди...
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