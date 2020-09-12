Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 сентября. Во время сегодняшнего женского марша в Минске задержано не менее 69 человек (64 женщины, 5 мужчин), сообщает правозащитный сайт spring96.org .

Среди задержанных корреспонденты телеканала "Белсат" Екатерина Андреева и Макс Калитовский, а также представитель Adami Media Prize (медийная премия, посвященная культурному разнообразию в регионе Восточного партнерства и ЕС) Ольга Бартлова.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, в отношении Бартловой составлен протокол, ее госпитализировали с гипертоническим кризом.

Женский марш в центре Минска длился более двух часов, на пике количество его участников составило около пяти тысяч.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники: Во время женского марша задержано не менее 69 человек Минск, 12 сентября. Во время сегодняшнего женского марша в Минске задержано не менее 69 человек (64 женщины, 5 мужчин), сообщает правозащитный сайт spring96.org. Среди...

БелаПАН.