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Минск, 12 сентября. Очередное совещание с силовым блоком Совета безопасности провел 12 сентября Александр Лукашенко.

"Первый вопрос — о ситуации на западной границе. Хотел бы услышать доклад министра обороны и начальника Генштаба о том, какие вы предлагаете действия нашей армии в ближайшее время. То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные силы в таком количестве, тем более что это недешево обходится", — цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Если же там по-прежнему происходят те же события, что и месяц тому назад, значит, ваши предложения, как мы будем реагировать в связи с этим. Словом, дальнейшие действия наших Вооруженных сил на западной границе, исходя из той обстановки, которая складывается в Польше и Литве", — сказал Лукашенко.

Еще одной темой совещания стала "общественно-политическая ситуация". "Министр внутренних дел доложит нам об общественно-политической ситуации в целом по стране. Потому что мы обычно топчемся здесь, в Минске, но страна не такая маленькая. Поэтому хотелось бы услышать, какова обстановка. Вам в этом плане виднее, и вы нам доложите о ситуации, в том числе и за истекшую неделю", — заявил Лукашенко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко провел очередное совещание с силовиками Минск, 12 сентября. Очередное совещание с силовым блоком Совета безопасности провел 12 сентября Александр Лукашенко. "Первый вопрос — о ситуации на западной...

БелаПАН.