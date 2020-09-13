Лавров: Москва не оставит без реакции возможные новые санкции Запада

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Возможные новые западные санкции в отношении России без реакции оставлять нельзя как исходя из законов дипломатии, так и в целях ограничения негативного влияния Запада на планы РФ и ее союзников, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Без реакции это (возможные новые санкции Запада в отношении РФ) оставлять нельзя. Это, во-первых, неправильно, с точки зрения законов дипломатии. Во-вторых, мы хотим просто ограничить негативное влияние различных западных структур и государств и многочисленных так называемых неправительственных организаций на те планы, которые существуют в нашей стране, которые существуют у наших союзников", - сказал российский министр в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, история с западными санкциями началась задолго до украинских событий, задолго до референдума в Крыму. "Этот процесс еще администрация (Барака) Обамы запустила после того, как Эдвард Сноуден оказался на нашей территории, потому что его преследовали за то, что он, да, наверное, нарушил законы США, но он разоблачил абсолютно неправомерную, нелегитимную, во многом преступную деятельность структур США, которые пытались в различных зарубежных странах продвигать неприемлемые подходы, подрывать законные правительства", - сказал Лавров.

Ранее ряд политиков в Германии высказались за остановку проекта "Северный поток 2" в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального , к санкциям против России призывали и в других западных странах. Однако канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что вопросы "Северного потока 2" и инцидента с Навальным должны рассматриваться отдельно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах. Он отметил, что в Кремле не видят рисков блокировки Германией "Северного потока 2", на каждое звучащее сейчас заявление с призывом остановить проект приходится два высказывания об абсурдности таких предложений.

"Дружить против" Китая

России чужда американская политика "дружить против" Китая или кого-то еще, Москва пытается со всеми выстраивать дружеские отношения и не ставить условия, заявил в воскресенье глава МИД РФ Сергей Лавров.

Отвечая на вопрос, как он оценивает призыв Вашингтона к международным партнерам дружить "против" Китая, Лавров заявил, что в России оценивают это "как политику, которая нам чужда".

"Ни Россия, ни Китай, ни наши союзники никогда не предлагаем кому-то дружить против кого-то. Сам настрой на то, чтобы кого-то науськивать против тех, кто тебе не нравится, уже содержит ответ, как мы к этому относимся",- заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что в Москве "совершенно другая дипломатическая и политическая культура".

"У нас желание развивать со всеми добрые отношения. С кем бы ни углубляли связи, мы никогда не выдвигаем условия, что ценой сотрудничества должно стать некое сознательное ухудшение отношений с теми государствами, которые не вызывают симпатий у Вашингтона или у кого-то еще", - заявил он.

Лавров резюмировал, что "дружить против", по его мнению, противоречит самому смыслу слова "дружба".