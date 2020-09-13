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Единый день голосования проходит в регионах России

13.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Единый день голосования проходит в 83 регионах России. В этом году в субъектах РФ состоятся свыше девяти тысяч кампаний всех уровней, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах.

© Sputnik / Владимир Астапкович
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

В четырех регионах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

По информации ЦИК, выдвинута 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч - от 36 политических партий, около 40 тысяч - в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© Sputnik / Владимир Астапкович
Единый день голосования в субъектах Российской Федерации

Из-за эпидемиологической обстановки в РФ Центральный избирательный комитет ранее устроил дни досрочного голосования: 11 и 12 сентября.

 
Теги: Минск
 
 
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Накануне из-за пандемии Центральный избирательный комитет также организовал досрочное голосование: 11 и 12 сентября.
 
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