|
Единый день голосования проходит в регионах России
13.09.2020 14:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Единый день голосования проходит в 83 регионах России. В этом году в субъектах РФ состоятся свыше девяти тысяч кампаний всех уровней, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.
В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах.
© Sputnik / Владимир Астапкович
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В четырех регионах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.
По информации ЦИК, выдвинута 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч - от 36 политических партий, около 40 тысяч - в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).
© Sputnik / Владимир Астапкович
Единый день голосования в субъектах Российской Федерации
Из-за эпидемиологической обстановки в РФ Центральный избирательный комитет ранее устроил дни досрочного голосования: 11 и 12 сентября.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне из-за пандемии Центральный избирательный комитет также организовал досрочное голосование: 11 и 12 сентября.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)