Единый день голосования проходит в регионах России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Единый день голосования проходит в 83 регионах России. В этом году в субъектах РФ состоятся свыше девяти тысяч кампаний всех уровней, кроме Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга.

В результате избирательного процесса заместят более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Выборы высших должностных лиц проходят в 20 регионах, в 18 из них они прямые, депутатов законодательных органов избирают в 11 субъектах.

© Sputnik / Владимир Астапкович В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве

В четырех регионах: Курской, Ярославской, Пензенской областях и Татарстане — организуют дополнительные выборы депутатов Госдумы по одномандатным округам.

По информации ЦИК, выдвинута 171 тысяча кандидатов, из них свыше 130 тысяч - от 36 политических партий, около 40 тысяч - в порядке самовыдвижения. Зарегистрированы почти 160 тысяч кандидатов, или 93 процентов от всех подавших заявки, отказ получили более восьми тысяч человек (около пяти процентов).

© Sputnik / Владимир Астапкович Единый день голосования в субъектах Российской Федерации

Из-за эпидемиологической обстановки в РФ Центральный избирательный комитет ранее устроил дни досрочного голосования: 11 и 12 сентября.