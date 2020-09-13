Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей.



Вначале туда одъехали два тонированных микроавтбуса, откуда выскочило около двух десятков силовиков в черной форме без опознавательных знаков, а балаклавах и с оружием. Большая часть демонстрантов, которые стояли на стороне Дворца спорта (около двух тысяч человек), перебежала через проезжую часть на другую сторону проспекта. Люди кричат силовикам "Позор!", "Трибунал!".



Затем приехало пять автозаков с неколькими десятками силовиков в полной боевой экипировке. Собравшиеся разбежались по дворам, за ними бросили вдогонку.



Возле ТЦ "Галерея", гре группа демонстрантов сатал в сцепку, начались задержания.

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Татьяна Коровенкова, БелаПАН.