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Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания
13.09.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей. Вначале туда одъехали два тонированных микроавтбуса, откуда выскочило около...
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