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Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей, начались задержания

13.09.2020 14:35 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей.

Вначале туда одъехали два тонированных микроавтбуса, откуда выскочило около двух десятков силовиков в черной форме без опознавательных знаков, а балаклавах и с оружием. Большая часть демонстрантов, которые стояли на стороне Дворца спорта (около двух тысяч человек), перебежала через проезжую часть на другую сторону проспекта. Люди кричат силовикам "Позор!", "Трибунал!".

Затем приехало пять автозаков с неколькими десятками силовиков в полной боевой экипировке. Собравшиеся разбежались по дворам, за ними бросили вдогонку.   

Возле ТЦ "Галерея", гре группа демонстрантов сатал в сцепку, начались задержания. 


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. Силовики разогнали демонстрантов на проспекте Победителей. Вначале туда одъехали два тонированных микроавтбуса, откуда выскочило около...
 
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