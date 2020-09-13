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Многотысячная колонна демонстрантов движется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
13.09.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по проезжей части проспекта Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой". Стела оцеплена военными.
Люди скандируют "Жыве Беларусь!", "Верым, можам, пераможам!".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Многотысячная колонна демонстрантов движется по проспекту Победителей в сторону стелы "Минск — город-герой"
Минск, 13 сентября. Несмотря на жесткие действия силовиков, участникам Марша героев удалось собраться в единую колонну, и сейчас десятки тысяч демонстрантов идут по...
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