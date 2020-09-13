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В разных местах Минска продолжаются задержания участников Марша героев
13.09.2020 15:35 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Как минимум два демонстранта задержаны на улице Мельникайте, где сейчас находятся несколько тысяч участников Марша героев. Движение по улице перекрыто автозаками со стороны ул. Фрунзенской, силовики теснят демонстрантов вниз, к проспекту Победителей. Люди разбегаются во дворы.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Как минимум два демонстранта задержаны на улице Мельникайте, где сейчас находятся несколько тысяч участников Марша героев. Движение по улице...
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