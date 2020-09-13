Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Как минимум два демонстранта задержаны на улице Мельникайте, где сейчас находятся несколько тысяч участников Марша героев. Движение по улице перекрыто автозаками со стороны ул. Фрунзенской, силовики теснят демонстрантов вниз, к проспекту Победителей. Люди разбегаются во дворы.



Демонстрантов также разгоняли и задерживали в районе улицы Золотая Горка.



Участники марша периодически скандируют силовикам "Позор!" и "Фашисты!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В разных местах Минска продолжаются задержания участников Марша героев Минск, 13 сентября. Как минимум два демонстранта задержаны на улице Мельникайте, где сейчас находятся несколько тысяч участников Марша героев. Движение по улице...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.