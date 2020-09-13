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По оценкам журналистов, в Марше героев участвуют не менее 100 тысяч человек

13.09.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. По оценкам журналистов, в сегодняшнем Марше героев участвуют не менее 100 тысяч человек.

С проспекта Пушкина голова колонны демонстрантов повернула в сторону улицы Орловская. Люди скандируют: "Покарать Караева!", "Лукашенко в автозак!", "Отдайте нашу Машу, заберите Сашу!" и другие лозунги.

Проходя мимо жилого комплекса "Каскад", где постоянно между домами вывешивают бело-красно-белые флаги", участники марша скандировали "Каскад, молодцы!", местные жители в ответ махали им из окон.

Напомним, МВД сообщило, что по состоянию на 15.00 общее количество участников не превышало трех тысяч человек.


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. По оценкам журналистов, в сегодняшнем Марше героев участвуют не менее 100 тысяч человек. С проспекта Пушкина голова колонны демонстрантов...
 
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