Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов сейчас идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина. Это участники Марша героев, которые шли с проспекта Победителей, а также демонстранты, которые примкнули к ним по ходу движения.

Колонна заняла три полосы проезжей части улицы Кальварийской.

ГАИ перекрыла проспект Пушкина от пересечения с улицей Притыцкого, пропускают только общественный транспорт. К комплексу "Минск-Арена" стянуты силовики.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Многотысячная колонна демонстрантов идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина Минск, 13 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов сейчас идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина. Это участники Марша героев, которые шли с...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.