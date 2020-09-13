|
Многотысячная колонна демонстрантов идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина
13.09.2020 16:17 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов сейчас идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина. Это участники Марша героев, которые шли с проспекта Победителей, а также демонстранты, которые примкнули к ним по ходу движения.
Колонна заняла три полосы проезжей части улицы Кальварийской.
ГАИ перекрыла проспект Пушкина от пересечения с улицей Притыцкого, пропускают только общественный транспорт. К комплексу "Минск-Арена" стянуты силовики.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 сентября. Многотысячная колонна демонстрантов сейчас идет по улице Кальварийской в сторону проспекта Пушкина. Это участники Марша героев, которые шли с...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)