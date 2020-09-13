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Возле спорткомплекса "Минск-Арена" проспект Победителей перекрыли силовики со щитами
13.09.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Возле спорткомплекса "Минск-Арена" проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За ними стоят автозаки.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Возле спорткомплекса "Минск-Арена" проспект Победителей, по которому идет многотысячная колонна демонстрантов, перекрыли силовики со щитами. За...
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