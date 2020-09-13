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Участники Марша героев вышли на проспект Победителей и движутся в сторону Дроздов
13.09.2020 17:19 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Колонна демонстрантов вышла с улицы Орловской на проспект Победителей и движется в сторону Дроздов, где расположена резиденция Александра Лукашенко.
По пути движения демонстрантов, возле спорткомплекса "Минск-Арена", большое скопление спецтехники и силовиков.
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Колонна демонстрантов вышла с улицы Орловской на проспект Победителей и движется в сторону Дроздов, где расположена резиденция Александра...
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