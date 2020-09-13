Евросоюз может согласовать санкции против Беларуси 21 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Министры иностранных дел стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против Беларуси на встрече 21 сентября, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель газете The Financial Times .

Одной из главных тем встречи, по словам Борреля, станет согласование мер против членов правительства Беларуси и лично главы республики Александра Лукашенко.

Ранее высокопоставленные еврочиновники уже анонсировали некие санкции против властей РБ, однако деталей не называли.

Сейчас ЕС занимается утверждаем списка из 15-20 белорусских госслужащих, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к европейской банковской системе. Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в "черный список" могут войти 40-50 имен.

Особое негодование как Брюсселя, так и ближайших соседей Беларуси – прибалтийских стран и Польши – вызывают задержания протестующих во время уличных акций и аресты членов Координационного совета оппозиции.

Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.

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