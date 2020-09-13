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Евросоюз может согласовать санкции против Беларуси 21 сентября
13.09.2020 18:45 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Министры иностранных дел стран Евросоюза могут согласовать введение санкций против Беларуси на встрече 21 сентября, сообщил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель газете
© Sputnik / Виктор Толочко
Одной из главных тем встречи, по словам Борреля, станет согласование мер против членов правительства Беларуси и лично главы республики Александра Лукашенко.
Ранее высокопоставленные еврочиновники уже анонсировали некие санкции против властей РБ, однако деталей не называли.
Сейчас ЕС занимается утверждаем списка из 15-20 белорусских госслужащих, которым будет запрещен въезд на территорию Евросоюза и доступ к европейской банковской системе. Позже заместитель министра иностранных дел Польши Петр Вавжик заявил, что в "черный список" могут войти 40-50 имен.
Особое негодование как Брюсселя, так и ближайших соседей Беларуси – прибалтийских стран и Польши – вызывают
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В санкционный список могут попасть члены правительства республики и глава государства Александр Лукашенко.
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