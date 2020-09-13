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"Марш героев" в Минске завершился массовыми задержаниями
14.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Тридцать шестой день
Новый маршрут в Минске
Вместо привычного шествия по проспекту Победителей и сбора возле стелы "Минск - город-герой" и возле Дворца независимости, участники "Марша героев" направились в микрорайон "Дрозды". Там живут многие белорусские чиновники, в том числе глава Центризбиркома Лидия Ермошина и управляющий делами президента Виктор Шейман, который считается одним из ближайших соратников Лукашенко еще с 1994 года.
Почти сразу начались задержания. И новый маршрут ожидаемо был оперативно
© Sputnik / Виктор Толочко
Задержание на акции протеста в Минске
Сразу несколько источников сообщали о применении оружия. Как позднее
В Минске, как и по предыдущим воскресеньям, были
Водомет в Бресте, задержания в Витебске
Акции протеста также прошли 13 сентября в областных и районных городах Беларуси. Большой ажиотаж вызвало применение водомета в Бресте. По информации МВД, около тысячи человек водили хороводы на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Водомет применили, так как собравшиеся "создали реальную угрозу безопасности дорожного движения".
По официальным данным, всего в стране было зафиксировано "17 очагов протестной направленности". В частности, массовые акции также прошли в Витебске и Могилеве, там очевидцы сообщали о столкновениях с милицией и задержаниях.
Автопробег "За единую Беларусь"
Сторонники Лукашенко организовали сегодня автопробег в поддержку единства республики. Его участники проехали на машинах с государственной символикой от аквапарка "Лебяжий" до мемориального комплекса "Хатынь". В завершение акции они посетили экскурсию по территории и возложили цветы к скульптуре "Непокоренный человек".
Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, который набрал больше 80% голосов. Сразу после объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста. Несогласные с официальными итогами считают, что результаты сфальсифицированы, а победила Светлана Тихановская. В первые дни протесты жестко разгоняли, были задержаны около семи тысяч человек. Начиная с 12 августа акции проходят мирно, в МВД сообщают о "точечных задержаниях" самых активных участников.
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Воскресная акция протеста в столице и регионах Беларуси стала самой массовой за неделю, задержаны, по данным МВД, больше 400 человек.
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