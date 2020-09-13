Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси "решительно осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих".



"Мы разделяем боль и негодование белорусов, подвергнутых насилию во время мирных акций, — говорится в комментарии КС к сегодняшним событиям. — Право мирно выражать свое мнение на собраниях и митингах гарантируется ст. 33 и 35 Конституции Республики Беларусь. Даже если отдельные госорганы считают, что демонстранты нарушают формальный порядок проведения шествий, это не дает им права проявлять жестокость по отношению к мирным гражданам, приравнивая их к опасным преступникам".



"Мы также выступаем против того, что представители силовых структур совершают насилие анонимно: в гражданской одежде, в масках, без знаков ведомственной принадлежности, — отмечают в КС. — Такие действия не только нарушают законодательство, но способствуют разгулу произвола и вседозволенности. Вместо того чтобы защищать безопасность граждан, сотрудники силовых ведомств попирают конституционные права и интересы мирных соотечественников".



Координационный совет призывает "правоохранителей действовать, не скрывая своих личностей, и прекратить неоправданное применение силы".



13 сентября в Минске и других городах Беларуси прошел Марш героев. В ряде городов демонстрации были брутально разогнаны силовиками. С особой жесткостью силовики действовали в Минске, Гродно и Бресте.



МВД сообщило о 400 задержанных в Минске. Количество задержанных по стране не называется.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Координационный совет осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих Минск, 13 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси "решительно осудил факты применения грубой силы в отношении...

БелаПАН.