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Координационный совет осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих
14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси "решительно осудил факты применения грубой силы в отношении протестующих".
БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса в Беларуси "решительно осудил факты применения грубой силы в отношении...
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