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По данным МВД, сегодня в Минске задержано более 400 человек
14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. 13 сентября во время акций протеста в различных районах Минска задержано более 400 человек, сообщает Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале.
Алексей Александров, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. 13 сентября во время акций протеста в различных районах Минска задержано более 400 человек, сообщает Министерство внутренних дел в своем...
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