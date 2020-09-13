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По данным МВД, сегодня в Минске задержано более 400 человек

14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. 13 сентября во время акций протеста в различных районах Минска задержано более 400 человек, сообщает Министерство внутренних дел в своем телеграм-канале.

Сколько человек подверглись задержаниям по всей стране, не уточняется. Сообщается лишь, что задержаны "несколько сотен человек".

"Некоторые источники в интернете около 18.00 распространили информацию о том, что в Минске был слышен звук, похожий на выстрел. Разобрались. Сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей. В это время другие люди протестной акции, не менее ста человек, пытались их отбить. Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", — говорится в сообщении.

МВД опровергло информацию "Еврорадио" о том, что для разгона протестующих применялись светошумовые гранаты. Об их применении сообщает также "Наша Ніва". По информации издания, гранаты были использованы силовиками после того, как часть протестующих прибыла к предполагаемому дому главы ЦИК Лидии Ермошиной в микрорайоне Дрозды.


Алексей Александров, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 13 сентября. 13 сентября во время акций протеста в различных районах Минска задержано более 400 человек, сообщает Министерство внутренних дел в своем...
 
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