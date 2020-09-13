Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Большинство участников Марша героев, которые находились возле кордона силовиков на проспекте Победителей возле ТЦ "Арена-Сити" и спорткомплекса "Минск-Арена", идут к станции метро "Пушкинская" через развязку на пересечении проспекта и улицы Орловской. Возле станции находится народный мемориал в честь погибшего 10 августа участника протестов Александра Тарайковского.

Около 100 демонстрантов попытались пройти к элитному поселку Дрозды по одноименному боковому проезду, но там их тоже встретил кордон силовиков. Корреспондент БелаПАН слышала приглушенный хлопок с той стороны. На улице Нарочанской за силовиками произошли задержания демонстрантов.

Тем временем метрополитен сообщил о закрытии станций 2-й линии "Спортивная", "Пушкинская" и "Молодежная". Ранее были закрыты "Фрунзенская" и "Немига". 1-я линия работает в обычном режиме. В течение часа, с 14.40 до 15.40, были закрыты станции "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Площадь Победы", "Площадь Якуба Коласа" и "Купаловская".

Уже четыре часа (примерно с 14.50) не работает мобильный интернет.

Правозащитники сообщают имена 160 человек, задержанных сегодня в Минске. Среди них журналист телеканала "Белсат" Артем Лява (находится в Октябрьском РУВД), заместитель главного редактора сайта "Наша ніва" Дмитрий Панковец (отпущен после проверки документов) и главный редактор сайта портала об IT-сфере dev.by Наталья Провалинская (в Октябрьском РУВД).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Большинство демонстрантов идут от ТЦ "Арена-Сити" к станции метро "Пушкинская" Минск, 13 сентября. Большинство участников Марша героев, которые находились возле кордона силовиков на проспекте Победителей возле ТЦ "Арена-Сити" и спорткомплекса...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.