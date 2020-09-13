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Демонстранты развернулись в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская
14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле ТЦ "Арена-Сити", колонна демонстрантов развернулась в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская.
Силовики и спецтехника пока стоят на месте — у "Арена-Сити" и спорткомплекса "Минск-Арена".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Демонстранты развернулись в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская
Минск, 13 сентября. Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле ТЦ "Арена-Сити", колонна демонстрантов развернулась в обратную сторону и направились...
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