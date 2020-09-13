Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле ТЦ "Арена-Сити", колонна демонстрантов развернулась в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская.

Силовики и спецтехника пока стоят на месте — у "Арена-Сити" и спорткомплекса "Минск-Арена".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Демонстранты развернулись в обратную сторону и направились по проспекту Победителей в сторону улицы Орловская Минск, 13 сентября. Простояв около получаса напротив оцепления силовиков возле ТЦ "Арена-Сити", колонна демонстрантов развернулась в обратную сторону и направились...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.