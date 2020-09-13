ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Силовики и демонстранты стоят друг напротив друга возле ТЦ "Арена-Сити"

14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам.

Сейчас силовики (некоторые — с оружием) и протестующие стоят друг напротив друга возле ТЦ "Арена-Сити". Люди кричат "Пропускай" и "Сколько стоит совесть?".

К торговому центру подогнали военные машины "Рубеж" и два водомета. Автозаки остались у "Минск-Арены".

Несколько десятков демонстрантов смогли обойти оцепление и через здание ТЦ выйти с другой стороны кордона силовиков. Чтобы их примеру не последовали другие, ОМОНовцы заблокировали двери в центр "Арена-Сити". 


Татьяна Коровенкова, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам. Сейчас силовики (некоторые — с оружием) и протестующие стоят друг...
 
Новости дня
Новости политики
 
Возле спорткомплекса "Минск-Арена" проспект Победителей перекрыли силовики со щитами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

13.09.2020
Mir24.TV Belarus
14.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика