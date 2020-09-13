Источник материала: БелаПАН

Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам.



Сейчас силовики (некоторые — с оружием) и протестующие стоят друг напротив друга возле ТЦ "Арена-Сити". Люди кричат "Пропускай" и "Сколько стоит совесть?".

К торговому центру подогнали военные машины "Рубеж" и два водомета. Автозаки остались у "Минск-Арены".



Несколько десятков демонстрантов смогли обойти оцепление и через здание ТЦ выйти с другой стороны кордона силовиков. Чтобы их примеру не последовали другие, ОМОНовцы заблокировали двери в центр "Арена-Сити".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики и демонстранты стоят друг напротив друга возле ТЦ "Арена-Сити" Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам. Сейчас силовики (некоторые — с оружием) и протестующие стоят друг...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.