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Силовики и демонстранты стоят друг напротив друга возле ТЦ "Арена-Сити"
14.09.2020 10:01 — Новости Политики | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам.
К торговому центру подогнали военные машины "Рубеж" и два водомета. Автозаки остались у "Минск-Арены".
Татьяна Коровенкова, БелаПАН.
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Минск, 13 сентября. От спорткомплекса "Минск-Арена" бойцы ОМОН пошли навстречу демонстрантам. Сейчас силовики (некоторые — с оружием) и протестующие стоят друг...
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