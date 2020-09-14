Дактилоскопия и ID-карты: подготовлен проект нового закона о мигрантах в РФ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Проект концептуально нового закона о мигрантах, подразумевающего ряд новых процедур, разработало МВД России, выдержки из документа цитирует РИА Новости .

В частности, документом предусмотрена дактилоскопия тех лиц, которые хотят въехать на территорию России. Производить процедуру планируется в российских диппредставительствах и консульских учреждениях.

"В целях предупреждения террористической угрозы, а также совершенствования государственного контроля в сфере миграции предусмотреть осуществление дактилоскопической регистрации, фотографирования и, следовательно, идентификации всех иностранных граждан или отдельных категорий (отдельных государств) до въезда на территорию РФ", - говорится в документе.

Многофункциональный ID

Предполагается ввести для иностранцев, которые планируют длительное время находиться на территории РФ, ID-карту. Это будет документ, удостоверяющий личность, сочетающий в себе еще и возможность подключения банковских и иных услуг, включая электронную подпись.

"Для иностранных граждан, приобретающих статус долгосрочно пребывающих на территории РФ, а равно получивших право на постоянное проживание, документом, удостоверяющим личность на территории РФ, будет являться единый документ с электронным носителем информации (ID-карта)", - написано в проекте закона.

Карта, как планируют авторы закона, будет выдаваться на основании заявления иностранного гражданина, условием для ее получения станут прохождение дактилоскопической регистрации, фотографирование и медицинское освидетельствование на предмет отсутствия опасных инфекционных заболеваний. Действительная такая карта будет 10 лет.

"Авансовый" налог

Концепция проекта нового федерального закона о вопросах миграции также включает введение авансового налога для иностранцев, приезжающих в Россию на работу.

"Предполагается, что иностранные граждане, независимо от порядка въезда в Российскую Федерацию, будут вправе осуществлять трудовую деятельность на основании электронных патентов как у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, так и у физических лиц, уплачивая налог на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа, а работодатели, в свою очередь, вправе привлекать иностранных граждан при условии включения в реестр работодателей, привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС)", - рассказала начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Планируется, что работодатели, желающие привлечь иностранца к работе, должны будут зарегистрироваться в личном кабинете (предварительно, на едином портале государственных и муниципальных услуг). Ему необходимо будет заполнить специальную форму, содержащую основные сведения о нем. После этого работодатель будет заполнять в электронном виде заявление о включении в РРПИРС.

При этом, если налог в виде фиксированного авансового платежа будет не уплачен, предлагается направлять иностранцам уведомление с требованием осуществить платеж в течение 15 дней. При отказе иностранца платить ему будет запрещено работать в России.

Реестр недобросовестных работодателей

Кроме того, в рамках проекта нового закона МВД России предлагает создать реестр недобросовестных приглашающих - физических и юридических лиц. Это предлагается сделать, чтобы установить эффективный механизм контроля въезда в РФ и противодействовать организации незаконной миграции.

Планируется включать в этот реестр сведения о физлицах, которые выступают в качестве приглашающей стороны, и руководителях (учредителях) приглашающих организаций, привлеченных к уголовной ответственности за организацию незаконной миграции.

Также МВД считает, что необходимо рассмотреть возможность включения в данный реестр сведений о физлицах и юрлицах, пригласивших в Россию иностранцев, которые были привлеченных к административной ответственности за неисполнение установленных федеральным законом обязанностей приглашающей стороны.

Ожидается, что включение сведений о работодателях в такой реестр станет основанием для отказа в оформлении по их заявлениям приглашений на въезд в Россию на определенный срок.

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