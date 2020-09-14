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Лукашенко и Путин встретятся сегодня в Сочи
14.09.2020 09:03 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Сочи в понедельник, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Сергей Гунеев
На прошлой неделе сообщалось, что белорусский лидер собирается побывать с визитом в РФ. В пятницу стало известно, что это произойдет 14 сентября, позже обнародовали и место встречи глав государств.
"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – сообщили в Кремле.
По информации телеграм-канала "Пул Первого", борт №1 в понедельник утром вылетел из Национального аэропорта Минск.
Известно, что в минувшую пятницу президент России провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы в том числе обсудить визит президента Беларуси.
По предварительной информации, Лукашенко и Путин в понедельник не планируют в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.
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По предварительной информации, президенты главы государств не намерены в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.
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