Что было на «Марше героев» в Минске

информации МВД, задержано более 400 человек. В Минске 13 сентября акция на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь колоннам. ПоМВД, задержано более 400 человек.

Маршруты протестующих менялись по мере того, как правоохранители блокировали дорогу. Люди продолжали путь в других направлениях. Акция отличалась от предыдущих намного большим количеством силовиков.

Первые задержания начались примерно в 13:00 на улице Маяковского, где недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.

TUT.BY , по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле « Как пишет, по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле « Минск - город-герой»; по Победителей от стелы к Дроздам (и обратно); от площади Бангалор в сторону Победителей; по Кальварийской к станции метро «Пушкинская» (в обход перекрытой Тимирязева); по проспекту Пушкина в сторону проспекта Победителей (и обратно).

прошел «Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации МВД , против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта. В Минске 12 сентября«Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации, против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта.

Протестные акции в Беларуси продолжаются более месяца - с 9 августа, когда прошли выборы президента. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.