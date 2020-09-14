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Что было на «Марше героев» в Минске

14.09.2020 09:29 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске 13 сентября акция на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь колоннам. По информации МВД, задержано более 400 человек.
 
Маршруты протестующих менялись по мере того, как правоохранители блокировали дорогу. Люди продолжали путь в других направлениях. Акция отличалась от предыдущих намного большим количеством силовиков.
 
Первые задержания начались примерно в 13:00 на улице Маяковского, где недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.
 
Как пишет TUT.BY, по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле «Минск - город-герой»; по Победителей от стелы к Дроздам (и обратно); от площади Бангалор в сторону Победителей; по Кальварийской к станции метро «Пушкинская» (в обход перекрытой Тимирязева); по проспекту Пушкина в сторону проспекта Победителей (и обратно).
 
В Минске 12 сентября прошел «Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации МВД, против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта. 
 
Протестные акции в Беларуси продолжаются более месяца - с 9 августа, когда прошли выборы президента. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.

Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и решили ввести санкции против более 20 высокопоставленных чиновников.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 13 сентября акция на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь...
 
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