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Что было на «Марше героев» в Минске
14.09.2020 09:29 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
В Минске 13 сентября акция на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь колоннам. По
Маршруты протестующих менялись по мере того, как правоохранители блокировали дорогу. Люди продолжали путь в других направлениях. Акция отличалась от предыдущих намного большим количеством силовиков.
Первые задержания начались примерно в 13:00 на улице Маяковского, где недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.
Как пишет
В Минске 12 сентября
Протестные акции в Беларуси продолжаются более месяца - с 9 августа, когда прошли выборы президента. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.
По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко
Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом значительное количество арестованных попало за решетку случайно.
Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и
Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что
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В Минске 13 сентября акция на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь...
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