Что было на «Марше героев» в Минске

информации МВД, задержано более 400 человек. В Минске 13 сентября на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь колоннам. ПоМВД, задержано более 400 человек.

Маршруты протестующих менялись по мере того, как правоохранители блокировали дорогу. Люди продолжали путь в других направлениях. Акция отличалась от предыдущих намного бОльшим количеством силовиков.

назначил нового генерального прокурора Беларуси, им стал Андрей Швед. Сразу после его назначения заместитель генпрокурора Алексей Стук заявил, что правоохранительные органы недорабатывали в сфере обеспечения общественного порядка. В числе ведомств: МВД, МЧС, Следственный комитет, Министерство образования и Министерство здравоохранения, а также исполнительные комитеты Минска и областей. «Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду...», потребовал ранее Александр Лукашенко. Отметим, что незадолго до этого президентнового генерального прокурора Беларуси, им стал. Сразу после его назначения заместитель генпрокуроразаявил, что правоохранительные органы недорабатывали в сфере обеспечения общественного порядка. В числе ведомств: МВД, МЧС, Следственный комитет, Министерство образования и Министерство здравоохранения, а также исполнительные комитеты Минска и областей. «Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду...», потребовал ранее Александр Лукашенко.

Первые задержания начались примерно в 13:00 на улице Маяковского, где недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.

TUT.BY , по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле «Минск - город-герой»; по Победителей от стелы к Дроздам (и обратно); от площади Бангалор в сторону Победителей; по Кальварийской к станции метро «Пушкинская» (в обход перекрытой Тимирязева); по проспекту Пушкина в сторону проспекта Победителей (и обратно). Как пишет, по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле «Минск - город-герой»; по Победителей от стелы к Дроздам (и обратно); от площади Бангалор в сторону Победителей; по Кальварийской к станции метро «Пушкинская» (в обход перекрытой Тимирязева); по проспекту Пушкина в сторону проспекта Победителей (и обратно).

прошел «Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации МВД , против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта. В Минске 12 сентября«Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации, против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта.

О ситуации в Беларуси

Акции протеста прошли 13 сентября и в других городах Беларуси - в Бресте , Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске , Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Новогрудке, Волковыске, Новополоцке. Часто они сопровождались задержаниями и стычками с силовиками. В Витебской области, по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Правозащитники сообщают о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве.

Протестные акции в Беларуси продолжаются более месяца - с 9 августа, когда прошли выборы президента. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.