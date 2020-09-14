Что было на «Марше героев» в Минске

В Минске 13 сентября на акции протеста «Марш героев» участники акции шли, как минимум», в восьми направлениях из-за попыток силовиков заградить путь колоннам. По информации МВД, задержано более 400 человек.
Маршруты протестующих менялись по мере того, как правоохранители блокировали дорогу. Люди продолжали путь в других направлениях. Акция отличалась от предыдущих намного бОльшим количеством силовиков.
Отметим, что незадолго до этого президент назначил нового генерального прокурора Беларуси, им стал Андрей Швед. Сразу после его назначения заместитель генпрокурора Алексей Стук заявил, что правоохранительные органы недорабатывали в сфере обеспечения общественного порядка. В числе ведомств: МВД, МЧС, Следственный комитет, Министерство образования и Министерство здравоохранения, а также исполнительные комитеты Минска и областей. «Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду...», потребовал ранее Александр Лукашенко.
Первые задержания начались примерно в 13:00 на улице Маяковского, где недалеко от гостиницы «Ренессанс» в бусы без номеров затолкали несколько десятков человек.
Как пишет TUT.BY, по пр-ту Независимости в сторону Октябрьской площади; по Немиге и Мельникайте в сторону пр-та Победителей; в двух направлениях к стеле «Минск - город-герой»; по Победителей от стелы к Дроздам (и обратно); от площади Бангалор в сторону Победителей; по Кальварийской к станции метро «Пушкинская» (в обход перекрытой Тимирязева); по проспекту Пушкина в сторону проспекта Победителей (и обратно).
В Минске 12 сентября прошел «Женский марш». Еще перед его началом на площади Свободы стояло пять автозаков,. В итоге было задержано несколько десятков человек. По информации МВД, против людей были применены водометы. В ведомстве сказали, что протестующие мешали движению общественного транспорта.
О ситуации в Беларуси
Акции протеста прошли 13 сентября и в других городах Беларуси - в Бресте, Гродно, Гомеле, Могилеве, Витебске, Бобруйске, Барановичах, Жодино, Лиде, Новогрудке, Волковыске, Новополоцке. Часто они сопровождались задержаниями и стычками с силовиками. В Витебской области, по данным МВД, задержали 14 участников протестных акций. Правозащитники сообщают о задержаниях в Гродно, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Могилеве.
Протестные акции в Беларуси продолжаются более месяца - с 9 августа, когда прошли выборы президента. Большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.
По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.
Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом значительное количество арестованных попало за решетку случайно.
Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ, которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.
Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что не признают белорусские выборы, и решили ввести санкции против более 20 высокопоставленных чиновников. 29 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация признает выборы в Беларуси состоявшимися, а Александра Лукашенко – победившим в них. Беларусь для РФ очень близкая страна, и небезразличная России, которая ведет себя более сдержанно к стране-соседке, чем другие государства.
Напомним, 14 сентября Лукашенко и Путин встретятся в Сочи. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, подписание каких-либо документов на встрече не планируется.