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Суд дает по 15 суток ареста представителям стачкома "Беларуськалия"

14.09.2020 12:33 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Солигорский районный суд назначил представителю стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" Роману Леончику 15 суток ареста за участие в несанкционированным массовом уличном мероприятии, сообщили в независимом профсоюзе горняков "Беларуськалия".

© Sputnik / Алексей Майшев
Дело стачкома "Беларуськалия": впервые в Беларуси прошел суд о забастовке

В минувшую субботу стачком объявил о начале бессрочной забастовки в ответ на то, что Минский областной суд признал незаконной забастовку 17 - 18 августа.

"Роману Леончику судом назначено 15 суток ареста по статье 23.34 КоАП", - сообщили Sputnik в понедельник в профсоюзе горняков.

Там уточнили, что второму задержанному Сергею Черкасову суд еще не вынес решение.

Также сегодня вынесено 15 суток ареста еще одному бывшему члену стачкома 4 рудоуправления Павлу Разумовскому. Суд также проходил в здании Солигорского РОВД.

Как раннее сообщал Sputnik, 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку, которую провела часть сотрудников предприятия 17 и 18 августа, тогда в забастовке приняли участие более 620 рабочих из нескольких рудоуправлений. Он выступили с рядом политических и экономических требований. Позднее руководство предприятия обратилось в генеральную прокуратуру Беларуси с заявлением, в котором попросило признать забастовку незаконной.

Ответчиком по данному прокурорскому иску были признаны бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц (он с 21 августа сложил с себя полномочия сопредседателя и приступил к работе) и еще один сопредседатель Анатолий Бокун, который отбывает 15 суток ареста. Сергей Черкасов, которого судят сегодня, суд планировал привлечь в качестве ответчика, о чем он узнал только в суде. Во время перерыва в судебном заседании он собрал всех членов стачкома (около 15 человек), и они в режиме онлайн проголосовали о том, чтобы снять с него полномочия сопредседателя стачкома.

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Теги: Минск
 
 
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Административные протоколы за участие у несанкционированных уличных мероприятиях суд рассматривает в здании Солигорского РОВД.
 
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